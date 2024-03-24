В ХМАО в результате ДТП с пассажирской «Газелью» погибли три человека, еще 13 – пострадали

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате ДТП с участием пассажирской «маршрутки» погибли три человека, в том числе девятилетний ребенок, 13 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Госавтоинспекции Югры.
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