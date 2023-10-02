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Яковлев о «Металлурге»: «Каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7–8 часов»

— У нас вообще непростой график. Очень много перемещаемся на автобусах из-за того, что аэропорт в Магнитогорске закрыт.

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