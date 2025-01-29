Делимся рецептом необычного салата, который станет идеальным дополнением к мясу.

Все знают, что свежие салаты являются идеальным дополнением к мясным продуктам. Чтобы разнообразить классическое блюдо из огурцов и помидоров, предлагаем вам рецепт необычного и вкусного овощного гарнира, который, скорее всего, станет самостоятельным блюдом на вашем столе.
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