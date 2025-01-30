В этому году в Татарстане по нацпроекту приобретут 114 единиц медоборудования

Фото: Минздрав РТ В 2025 году в Татарстане планируют приобрести 114 единиц медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
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