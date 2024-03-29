Талибы пообещали насмерть забивать камнями женщин за измену

Лидер «Талибана» пообещал насмерть забивать камнями женщин за измену Верховный лидер движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада пообещал забивать женщин камнями за супружескую измену.
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