Орловские коммунисты поддержали кредитные каникулы для продавцов маркетплейсов

Зампред Орловского облсовета Иван Дынкович прокомментировал «Орловским новостям» инициативу КПРФ о предоставлении временных кредитных каникул продавцам маркетплейсов, которые лишились товара в результате атак со стороны Украины.
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