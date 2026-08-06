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Орловские новости

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Орловские коммунисты поддержали кредитные каникулы для продавцов маркетплейсов

Орловские коммунисты поддержали кредитные каникулы для продавцов маркетплейсов

Зампред Орловского облсовета Иван Дынкович прокомментировал «Орловским новостям» инициативу КПРФ о предоставлении временных кредитных каникул продавцам маркетплейсов, которые лишились товара в результате атак со стороны Украины.

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