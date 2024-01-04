Прибавка за советский стаж: кому положена доплата Евгения КомароваЭксперт в области права, Никита Ляховецкий, раскрыл возможности для российских пенсионеров получить дополнительные выплаты за советский трудовой стаж.
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