Интересное изголовье может определить стиль всей спальни За основу его оформления можно взять и теплую древесину, и натуральную кожу, и бархатный текстиль

﻿﻿Квартира во Вроцлаве. Проект студии Фурора.Красивое изголовье – неотъемлемая часть любой спальни. Будь то деревянные или кожаные, текстильные или дизайнерские, они могут стать отправной точкой для создания интерьера всей комнаты.