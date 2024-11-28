Интересное изголовье может определить стиль всей спальни За основу его оформления можно взять и теплую древесину, и натуральную кожу, и бархатный текстиль

Квартира во Вроцлаве. Проект студии Фурора.Красивое изголовье – неотъемлемая часть любой спальни. Будь то деревянные или кожаные, текстильные или дизайнерские, они могут стать отправной точкой для создания интерьера всей комнаты.
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