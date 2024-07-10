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Царьград

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В Новороссийске вытащили на берег четырёх сапбордистов, которых уносило в открытое море

В Новороссийске вытащили на берег четырёх сапбордистов, которых уносило в открытое море

История приключилась во время заплыва отдыхающих до острова Суджук.Четырёх сапбордистов едва не унесло сильным ветром в открытое море днём 9 июля на Малом Утрише.

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