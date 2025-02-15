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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два года Компания Avalanche ...

Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два года Компания Avalanche ...

Создатели Hogwarts Legacy раскрыли статистику за последние два годаКомпания Avalanche Software опубликовала интересную инфографику со статистикой Hogwarts Legacy за последние два года, раскрывающую достижения учеников Школы чародейства и волшебства Хогвартс с момента выхода игры.

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