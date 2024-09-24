С 1 января в Свердловской области введут туристический сбор

С 1 января 2025 года в Свердловской области начнет действовать туристический сбор. Его размер составит минимум 100 рублей в сутки, как сообщает ТАСС со ссылкой на управление информационной политики законодательного собрания региона.
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