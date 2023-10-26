Новая головная боль Евросоюза

Фрау Урсула, поздравляя Роберта Фицо с назначением на пост премьер-министра Словакии: "Нам нужна сильная Словакия, в частности, для поддержки Украины, создания конкурентоспособной экономики ЕС с мощной промышленной базой и укрепления европейской безопасности".