Покушение на Олега Царева. Версии телеграм-каналов

В Сети сообщают, что после покушения политик Олег Царёв находится в очень тяжёлом состоянии. Известно, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады и экс-спикера парламента Новороссии.
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