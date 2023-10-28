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Мировое обозрение

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Покушение на Олега Царева. Версии телеграм-каналов

Покушение на Олега Царева. Версии телеграм-каналов

В Сети сообщают, что после покушения политик Олег Царёв находится в очень тяжёлом состоянии. Известно, что ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на экс-депутата Верховной рады и экс-спикера парламента Новороссии.

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