Экс-глава Нацразведки США предупредила Трампа о рисках удара по Хаменеи

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что бывшая глава Национальной разведки США Тулси Габбард предупреждала президента Дональда Трампа о последствиях возможной расправы над верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
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