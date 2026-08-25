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Экс-глава Нацразведки США предупредила Трампа о рисках удара по Хаменеи

Экс-глава Нацразведки США предупредила Трампа о рисках удара по Хаменеи

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что бывшая глава Национальной разведки США Тулси Габбард предупреждала президента Дональда Трампа о последствиях возможной расправы над верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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