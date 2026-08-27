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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетик» 8 лет не набирает очки на выезде с «Барселоной» в Ла Лиге. 1.23 – каталонцы снова победят

«Барселона» примет «Атлетик» в вынесенном матче 1-го тура Ла Лиги. Каталонцы 8 лет подряд обыгрывают клуб из Бильбао на своем поле в рамках чемпионата Испании.

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