Славянский праздник Вербохлест

Владимир Плотников

На раскоряку у людей мозга, вот и освещают. И к язычеству хочется, и христиан боятся обидеть. А на самом деле, Ива, это связь миров, и перед тем, как все духи придут в наш мир, нужно создать им путь, чтобы они побыли (духов день) и ушли в мир неявленый и не мешали быту. Всё остальное, наслоение. И похлестать, чтобы отметить, и пр.