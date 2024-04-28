Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    «Энергия затрачивается только на движения, которые НИЧЕГО не рождают, взаимо-ликвидируются» - Природа ничего зря не д...10 мифов о язычестве
  • Владимир Плотников
    На раскоряку у людей мозга, вот и освещают. И к язычеству хочется, и христиан боятся обидеть. А на самом деле, Ива, э...Славянский праздн...
  • Ирина
    "В дом, в котором есть освящённая веточка вербы, не попадёт молния. "- В смысле "освящённая"?Кем?Славянский праздн...

Славянский праздник Вербохлест

Славянский праздник Вербохлест

Верба ("ВЕ"- ведающая, "Р-Ра" сияние, "Ба" - божье) — Ива (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина
&quot;В дом, в котором есть освящённая веточка вербы, не попадёт молния. &quot;- В смысле &quot;освящённая&quot;?Кем?
Ответить
10 час.
Владимир Плотников
На раскоряку у людей мозга, вот и освещают. И к язычеству хочется, и христиан боятся обидеть. А на самом деле, Ива, это связь миров, и перед тем, как все духи придут в наш мир, нужно создать им путь, чтобы они побыли (духов день) и ушли в мир неявленый и не мешали быту. Всё остальное, наслоение. И похлестать, чтобы отметить, и пр.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх