Верба ("ВЕ"- ведающая, "Р-Ра" сияние, "Ба" - божье) — Ива (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).
Славянский праздник Вербохлест
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Ирина
"В дом, в котором есть освящённая веточка вербы, не попадёт молния. "- В смысле "освящённая"?Кем?
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10 час.
Владимир Плотников
На раскоряку у людей мозга, вот и освещают. И к язычеству хочется, и христиан боятся обидеть. А на самом деле, Ива, это связь миров, и перед тем, как все духи придут в наш мир, нужно создать им путь, чтобы они побыли (духов день) и ушли в мир неявленый и не мешали быту. Всё остальное, наслоение. И похлестать, чтобы отметить, и пр.
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10 час.
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