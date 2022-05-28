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Политический эксперт рунета

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Польша затребовала у Евросоюза миллиарды долларов для содержания украинских беженцев

Польша затребовала у Евросоюза миллиарды долларов для содержания украинских беженцев

pexels.com/PD Польше необходимы более существенные денежные вливания от Европейского союза для содержания украинских беженцев, заявил заместитель главы министерства внутренних дел республики Павел Шефернакер.

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