Польша затребовала у Евросоюза миллиарды долларов для содержания украинских беженцев

pexels.com/PD Польше необходимы более существенные денежные вливания от Европейского союза для содержания украинских беженцев, заявил заместитель главы министерства внутренних дел республики Павел Шефернакер.
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