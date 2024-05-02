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Тайрон Лю о Джеймсе Хардене: «Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке»

«Он плохо играл. Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке и быть готовым к шестой игре, потому что он вернется», – заявил главный тренер «Клипперс» после поражения от «Далласа» (93:123, 2-3).

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