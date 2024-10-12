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Адвокат Лазаревой рассказал, что Татьяна* не признает свою вину

Адвокат Лазаревой рассказал, что Татьяна* не признает свою вину

Телеведущая объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Эта история началась с интервью, в котором Лазарева*, комментируя удары украинских беспилотников по российским объектам, заявила, что «радуется» им, хотя и называет их «ужасными».

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Комментарии
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Александр Пятнистый
ну и пусть остается там, куда сдрыснула. Здесь вона нэ потрибна))))))
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