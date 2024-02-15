В Саратовской области полицейские пришли на помощь попавшей в ДТП автоледи

14 февраля около часа дня на автодороге вблизи поселка Каменский Красноармейского района экипаж ДПС в составе инспекторов Виталия Ульева и Николая Сазонова заметил съехавший в кювет автомобиль «Лада Калина».
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