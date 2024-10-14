«Согласие» опровергает стереотип о страховании старых машин

В условиях регулярного роста цен на автомобили, рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с вопросом: когда же стоит поменять свой автомобиль на новый? При таком выборе немаловажное место занимает вопрос страхования, ведь существует распространенное мнение, что застраховать старую машину практически невозможно.