НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дневники "Согласия"

1 подписчик

«Согласие» опровергает стереотип о страховании старых машин

«Согласие» опровергает стереотип о страховании старых машин

В условиях регулярного роста цен на автомобили, рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с вопросом: когда же стоит поменять свой автомобиль на новый? При таком выборе немаловажное место занимает вопрос страхования, ведь существует распространенное мнение, что застраховать старую машину практически невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх