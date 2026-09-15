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Жесткая посадка вертолёта на взлетной полосе аэропорта

Жесткая посадка вертолёта на взлетной полосе аэропорта

На видео попал момент жесткой посадки вертолёта Bell 206 на взлетной полосе аэропорта в США. У транспортного средства оторвался основной винт и хвостовая балка.

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