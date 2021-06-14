Встали на летние рельсы: Синоптик рассказал, когда в Центральной России ждать жары

Погода в Центральной части России станет всё больше походить на летнюю, ночью во вторник воздух прогреется до плюс 12–17 градусов, а дневные температуры достигнут 24–29 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.