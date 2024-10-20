Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России по количеству участников Всероссийского конкурса "Начни игру"

Жители Нижегородской области входят в число лидеров регионов России по количеству участников Всероссийского конкурса "Начни игру", который проводится президентской платформой "Россия - страна возможностей" в рамках национального проекта "Образование".
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