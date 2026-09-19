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Русская весна

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Ничтожные погонщики верблюдов – 2, или Закрытые проливы

Ничтожные погонщики верблюдов – 2, или Закрытые проливы

В конфликте США и Ирана самую жалкую и презренную роль играют мелкие страны персидского залива — Катар, Кувейт (бывшая территория Ирака) и Бахрейн (бывшая территория Ирана), а также Саудовская Аравия и Объединённые Арабские эмираты.

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