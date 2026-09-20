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5 Sitcoms That Became More Popular After They Were Canceled

5 Sitcoms That Became More Popular After They Were Canceled

Not every great series is appreciated in their time. It took being canceled for these sitcoms to break into the mainstream and get the attention they deserve.

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