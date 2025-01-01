Захарова рассказала о реакции пропустивших обращение Ельцина на его отставку

Многие в России, кто не смотрел телеобращение Бориса Ельцина об уходе в отставку с поста президента страны, не могли в это поверить, рассказала в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии