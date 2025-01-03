Актриса Блейк Лайвли обвинила коллегу по фильму в домогательствах

Блейк Лайвли обвинила режиссера и партнера по фильму "Это заканчивается нами" Джастина Бальдони в том, что он вошел в ее трейлер, когда она была голой, и позволил своим друзьям наблюдать, как снимаются постельные сцены фильма.
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