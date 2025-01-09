Кубышка Копайгородских и депутат Тозлян: неожиданный поворот в деле

Хотя инсайдеры и называют депутата Заксобрания Кубани Арменака Тозляна тем, кто мог помочь скинуть «в яму» экс-мэра Алексея Копайгородского, но так ли до этого были не дружны эти фигуранты, как хотят показать?Детали выяснял корреспондент УтроNews.
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