Кубышка Копайгородских и депутат Тозлян: неожиданный поворот в деле

Хотя инсайдеры и называют депутата Заксобрания Кубани Арменака Тозляна тем, кто мог помочь скинуть «в яму» экс-мэра Алексея Копайгородского, но так ли до этого были не дружны эти фигуранты, как хотят показать?Детали выяснял корреспондент УтроNews.