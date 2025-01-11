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Медвежий угол

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Армения будет мерзнуть и доедать последнее без соли: Москва отреагировала на стремление Еревана в ЕС

Армения будет мерзнуть и доедать последнее без соли: Москва отреагировала на стремление Еревана в ЕС

Россия уважает суверенный выбор Армении, в которой 9 января был принят законопроект о начале процесса присоединения к Евросоюзу.

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Комментарии
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М
Мария
Ну, Вы даёте. Белорусы и русские - это один народ. Нет национальной разницы.
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1 час.
Aleksandr Sobolev
Да ну? 😜 Это как бы - Беларусь - отдельное суверенное государство! Почему Россия должна их кормить все время?!!! Так же другие народы России могут сказать что турки - родственники ближайшие татар, азиатские народы сибири - братья с монголами! В России только тюркских народов - &quot;родных братьев&quot; народов Средней Азии несколько! Почему мы тогда - не кормим государства другие с народами которых коренные народы России - один народ? Как-то это несправедливо, получается! 😜  В России 190 национальностей! В одном Дагестане только 30 КОРЕННЫХ национальностей!
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1 час.
Aleksandr Sobolev
(((Армяне тоже коренной народ России!!! А армяне независимого государства Армения -  с нашими армянами один народ! Тогда по вашей логике Россия должна кормить Армению как и Беларусь! ((а если еще и ханты с мансями заявят что нужно кормить их братьев - венгров, то в обще швах! ХМ АО - один из основных доноров российского бюджета -  треть России за счет их живет (нефти и газа) - они легко 10 Венгрией прокормят! Братья же!😜
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1 час.

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