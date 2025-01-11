Армения будет мерзнуть и доедать последнее без соли: Москва отреагировала на стремление Еревана в ЕС

Aleksandr Sobolev

Да ну? 😜 Это как бы - Беларусь - отдельное суверенное государство! Почему Россия должна их кормить все время?!!! Так же другие народы России могут сказать что турки - родственники ближайшие татар, азиатские народы сибири - братья с монголами! В России только тюркских народов - "родных братьев" народов Средней Азии несколько! Почему мы тогда - не кормим государства другие с народами которых коренные народы России - один народ? Как-то это несправедливо, получается! 😜 В России 190 национальностей! В одном Дагестане только 30 КОРЕННЫХ национальностей!