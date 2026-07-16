360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Психолог Макарова объяснила, что желание ребенка быть диносьютом может указывать на инфантилизм

Психолог Макарова объяснила, что желание ребенка быть диносьютом может указывать на инфантилизм

Недавно в детской среде появился новый тренд — быть диносьютом. Это явление отражает стремление несовершеннолетних участвовать в субкультурах, однако психолог Кира Макарова видит в этом и склонность к инфантилизму, написала «Москва 24».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии