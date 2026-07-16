Психолог Макарова объяснила, что желание ребенка быть диносьютом может указывать на инфантилизм

Недавно в детской среде появился новый тренд — быть диносьютом. Это явление отражает стремление несовершеннолетних участвовать в субкультурах, однако психолог Кира Макарова видит в этом и склонность к инфантилизму, написала «Москва 24».
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