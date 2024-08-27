Не без нервов: Рублёв ругался и колотил ракеткой по корту, но уверенно вышел во второй круг US Open

Андрей Рублёв вышел во второй круг US Open, обыграв в трёх сетах Тьяго Уайлда. Россиянин в третьей партии получил предупреждение от судьи за нецензурную лексику, бил ракеткой по корту, однако довёл матч до победы.
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