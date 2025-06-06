Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Самарской области утром 6 июня объявили угрозу атаки беспилотников

В Самарской области утром 6 июня объявили угрозу атаки беспилотников

Предупреждение об опасности атаки БПЛА поступило в пятницу, 6 июня, в 5:09. Спустя два часа закрыли небо: аэропорт Курумоч для обеспечения безопасности пассажиров перестал отправлять и принимать воздушные суда.

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