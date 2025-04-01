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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

В Москве задержан мигрант из Азербайджана Джамшид Мансырханов за свою ненависть к русским

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним, что проживающий в Москве мигрант из Азербайджана Мансырханов Джамшид Чингиз оглы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принимал участие в стриме на одной из Интернет-платформ.

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Комментарии
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EZ
Elena Zakharova
Лишать гражданства и высылать всех недовольных на свою историческую родину, без права восстановления в правах !!
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4 час.
Александр Кудряков
Захватывать нашу Россию они приезжают!!!
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4 час.
РР
Русский Россиянин
Вот они готовые боевики, которые если наша власть вдруг чуть ослабнет, возьмутся за оружие и Крокус покажется сказкой. А наше руководство делает на них ставки, как на рабочую силу, а по факту будем иметь на их руках кровь по отношению к нашей стране и нашим жителям. Логично закрыть въезд для безопасности нашей страны для таких индивидуумов, а мы что имеем ?! Их завозят и дальше толпами, разум у руководства нашей страны включится, это ни что иное, как диверсия с их стороны против жителей России, иначе как назвать то всё это ?! Володин, Путин, члены правительства, те кто должен принимать закон о запрете въезда таких людей, бездействуют, получается одобряют всё это и такие люди идут потоком в нашу страну. Это уже угрожает безопасности нашей страны, а они всё продолжают играть в толерантность, в уме не укладывается, присегают на конституции и тут же ее нарушают, как такое возможно то ?!
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48 мин.
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