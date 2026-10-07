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Крымская газета

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Более 20 тысяч мам в Республике Крым получили услуги по родовым сертификатам

Более 20 тысяч мам в Республике Крым получили услуги по родовым сертификатам

Отделение СФР по Республике Крым с начала года оплатило медицинским организациям региона услуги по родовым сертификатам для 20 тысяч женщин и 3,5 тысяч новорожденных.

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