Дорожники обновили участок трассы Саперное – Джатиево – Мельниково

Протяженностью около 6 километров В Приозерском районе Ленинградской области полностью завершен ремонт участка региональной трассы Саперное – Джатиево – Мельниково, которая ведет, в том числе, к поселку Ромашки.
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