Таджикистан в тревоге: гастарбайтеры возвращаются домой без российской поддержки

Всех грязных зверьков вон, пусть на своей родине устраивают погромы, если не уберём, начнётся это у нас. Тут нет золотой середины. Они подлые и тупые твари.

Вера смелых

Вы уже ознакомились с проблемой орошения в местах, где "планируете".. пардон, советуете создавать агрокомплексы? И вообще, знаете ли о климатических условиях Таджикистана?... Что бесплатные советы-то раздавать? Это проблема только глаанюка Рахмона. А Россия абсолютно ничего не должна там развивать, с ними работать. Рахмон хотел независимости от России? Он её получил. Как он свое население "вскормил левой титькой" относительно образования, а главное - по отношению к России ? Так вот пусть независимый от... сам разбирается, что там развивать. Он уже успел нагадить - провел, проститутка мордатая, учения с пиндосами! Так что советуйте кому- нибудь другому, но не России!...