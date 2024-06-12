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Таджикистан в тревоге: гастарбайтеры возвращаются домой без российской поддержки

Таджикистан в тревоге: гастарбайтеры возвращаются домой без российской поддержки

В эпоху глобальных перемен, когда мир стал теснее благодаря миграции, Таджикистан внезапно оказался в центре внимания.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Всех грязных зверьков вон, пусть на своей родине устраивают погромы, если не уберём, начнётся это у нас. Тут нет золотой середины. Они подлые и тупые твари.
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11 час.
Вера смелых
Вы уже ознакомились с проблемой орошения в местах, где &quot;планируете&quot;.. пардон, советуете создавать агрокомплексы?  И вообще, знаете ли о климатических условиях Таджикистана?...                Что бесплатные советы-то раздавать?  Это проблема только  глаанюка Рахмона. А Россия  абсолютно ничего не должна там развивать, с ними работать.             Рахмон хотел независимости от России? Он её получил. Как он свое население &quot;вскормил левой титькой&quot; относительно образования, а главное - по отношению к России ?  Так вот пусть независимый от... сам разбирается, что там развивать. Он уже успел нагадить - провел, проститутка мордатая, учения с пиндосами!  Так что советуйте кому- нибудь другому, но не России!...
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11 час.
uikka uikka
да кто бы за них переживал.... беда то какая... выслали родненьких.... (сарказм). чет я не поняла из этой статейки. типа Россия выслала таджиков домой и теперь должна создать для них там в Таджикистане условия для работы и жизни? либо я дура, либо автор этой писанины....
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5 час.

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