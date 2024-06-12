⚒️ В Керчи в этом году начнут ремонт стадиона имени 50-летия Октября Стадион построили в 80-х годах прошлого века.
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⚒️ В Керчи в этом году начнут ремонт стадиона имени 50-летия Октября Стадион построили в 80-х годах прошлого века.