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Политолог призвал НАТО напасть на Украину

Политолог призвал НАТО напасть на Украину

Киев фактически атаковал Польшу, нанеся ракетный удар по Пшеводуву, напомнил Владимир Корнилов.Владимир Корнилов в интервью телеканалу RT выразил мнение, что НАТО следует применить "пятую статью" устава альянса и начать боевые действия против Украины.

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