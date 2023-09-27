Киев фактически атаковал Польшу, нанеся ракетный удар по Пшеводуву, напомнил Владимир Корнилов.Владимир Корнилов в интервью телеканалу RT выразил мнение, что НАТО следует применить "пятую статью" устава альянса и начать боевые действия против Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии