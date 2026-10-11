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Пятый канал

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Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Петербурге: видео

Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Петербурге: видео

В Красном Селе в Петербурге нетрезвый водитель иномарки врезался в памятник воинской славы. Мужчине грозит до месяца административного ареста.

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