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Главком НАТО представил «теорию победы» над Россией. В числе целей — объекты в районе Санкт-Петербурга и Белоруссии

Главком НАТО представил «теорию победы» над Россией. В числе целей — объекты в районе Санкт-Петербурга и Белоруссии

Североатлантический альянс разработал концепцию отражения возможного нападения России на восточный фланг НАТО.

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