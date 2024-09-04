В России втрое выросло число преступлений, совершенных незаконными мигрантами

В 2024 году количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, пребывающими в России без соответствующего разрешения, увеличилось в три раза по сравнению с предыдущим годом, сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.
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