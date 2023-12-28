В России хотят упростить выдачу виз для иностранных инвесторов

«Деловая Россия» направила письмо в Минэкономразвития с предложением запустить многократную деловую визу сроком на три года, которая будет выдаваться только по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений (помимо самой «Деловой России, это ТПП, РСПП и «Опора России»), пишет газета «Известия».