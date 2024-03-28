Аналитик Кусков напомнил об альтернативных системах оплаты на фоне блокировки карт «Мир» в Samsung Pay

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о том, что с 3 апреля нельзя будет использовать карты «Мир» в Samsung Pay.
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