Россиян предупредили о сильных магнитных бурях в ближайшие дни

Сегодня вечером сила магнитной бури составит 4 балла. Это предпоследний, тяжелый, уровень. В это время у метеозависимых людей могут наблюдаться слабость, головная боль, сонливость, могут понизиться работоспособность и внимание.
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