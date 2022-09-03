ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.