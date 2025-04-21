Арбитражные позиции фьючерсов Ethereum на CME сократились

Примерно три месяца назад на Чикагской товарной бирже (CME) открылись колоссальные шорт‑позиции по ETH-фьючерсам: в ноябре «базис» (разница между спотом и фьючерсом) превысил 20 %, тогда как доходность американских казначейских облигаций была значительно ниже.