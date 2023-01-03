Пуна (ATP). 2-й круг. Карацев сыграет с Ван Рейтховеном, Чилич – с Карбаллесом Баэной

Аслан Карацев сыграет с Тимом Ван Рейтховеном во втором круге в Пуне. Tata Open Maharashtra Пуна, Индия 2 – 8 января 2023 ATP 250 Призовой фонд – 642 735 долларов Открытые корты, хард Второй круг Аслан Карацев (Россия) – Тим Ван Рейтховен (Нидерланды) Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) – Флавио Коболли (Италия) Марин Чилич (Хорватия) – Роберто Карбалес Баэна (Испания) Себастьян Баес (Аргентина) – Педро Мартинес (Испания) Бенжамен Бонзи (Франция) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) Филип Краинович (Сербия) – Майкл Ммо (США) Ласло Дьере (Сербия) – Максимилиан Мартерер (Германия) Марко Чеккинато (Италия) – Тэллон Грикспор (Нидерланды).
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