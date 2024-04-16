РЖД запустило новое приложение для пассажиров

В программе можно будет купить билеты на поезда дальнего следования.Пользователи смартфонов могут использовать новое веб-приложение «РЖД Пассажирам», которое является PWA-версией официального сайта компании.
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