В Грузии назвали срок вступления в ЕС

Грузия станет членом Европейского союза (ЕС) в 2030 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет издание NewsGeorgia в своем Telegram-канале.
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