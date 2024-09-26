В Грузии назвали срок вступления в ЕС

Грузия станет членом Европейского союза (ЕС) в 2030 году. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет издание NewsGeorgia в своем Telegram-канале.